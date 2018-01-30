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Составлен перечень наиболее угоняемых брендов в РФ в 2017 году

Сегодня, 11:37

Перечень наиболее похищаемых в России автомобилей разработн штатными сотрудниками фирмы «Цезарь Сателлит». Согласно информации, обнародованной компанией, число угонов 2017 году достигло 33 758, тогда как в 2016 году этот показатель равен 30 000.

Наибольшей популярностью у злоумышленников пользовались машины российского автобренда LADA. Их угоняли 5 756 раз. Второе место досталось японскому автобренду Toyota, число похищений которого составило 3 797 случаев. ТОП-3 закрыл Hyundai, авто которого угоняли 2 056 раз.

На четвертой ступеньке рейтинга фигурирует KIA, число автоугонов которой зафиксировано на уровне 1 890. ТОП-5 закрыл «ВАЗ» (1 765 похищений). В ТОП-10 авто, востребованных у похитителей вошли такие марки, как Nissan (1 197 автоугонов), Ford (1087 краж), «ГАЗ» (1 081 угонов), Mazda (1050 похищений) и Renault (1034 автокражи).


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