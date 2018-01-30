Haval привезет на Московский автосалон новую модель для России

Сегодня, 05:00

Китайский автомобилестроительный бренд Haval, входящий в структуру Great Wall, намерен поучаствовать в Московском автосалоне. Данная выставка откроется в августе 2018 года. Об этом сообщают журналисты российского профильного портала «Колеса» со ссылкой на руководителя российского представительства поднебесной марки Михаила Роткина.

В ходе интервью топ-менеджер подчеркнул, что переговоры об участии бренда находятся на финальном этапе, и марка примет участие в выставке, невзирая на достаточно высокие цены. Сейчас о новинках, которые Haval привезет в Москву, абсолютно ничего неизвестно.

Но как минимум одну новинку бренд из КНР представит в российской столице.

Отмечается, что в 2017 году в Китае показали несколько новых моделей бренда, среди которых Haval H6, Haval H4 и Haval M4. Существует вероятность, что на стендах грядущего мотор-шоу в Москве можно будет увидеть какую-то из названных моделей.