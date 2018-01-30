В России поднялись цены на седаны и хэтчбэки Ford Fiesta

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В январе наступившего года в РФ на 1,8%-2,3% выросли цены на седаны и хэтчбэки Fiesta американского бренда Ford. В денежном эквиваленте эти показатели достигли 16 000-17 000 рублей.

Об этом проинформировали эксперты из аналитического портала «АВТОСТАТ». Наиболее бюджетный вариант исполнения американского седана Ford Fiesta теперь обойдется в 699 000 рублей. А вот версия Trend с 1,6-литровым 105-сильным агрегатом будет стоить 795 000 рублей с МКПП. Если внедрить АКПП, то такой автомобиль обойдется в 855 000 рублей. Топовая модификация седана обойдется в 980 000 рублей.

Начальная цена хэтчбэка Ford Fiesta со 105-сильным 1,6-литровым двигателем и «механикой» равна 785 000 рублей. За вариацию с автоматической трансмиссией отечественные автомобилисты выложат 845 000 рублей. Сообщается, что компания Ford Sollers запустила специальные программы по покупке легкового транспорта Ford 2017 модельного года.