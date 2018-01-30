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Mazda с двигателями Skyactiv-3 смогут соперничать с электромобилями

Сегодня, 02:00

Японские разработчики из Mazda снова начали решать сверхзадачу. Мицуо Хитоми, глава отдела, занимающегося разработкой моторов марки, в интервью сообщил, что через пару лет Mazda уменьшит выбросы авто с двигателями SkyActiv-3 на 25%, что даст возможность конкурировать с электрокарами.

Следует напомнить, что сейчас в моторном отсеке всех авто Mazda размещаются двигатели SkyActiv I. В 2019 году стартует серийное производство второго поколения агрегатов - SkyActiv-X. Инженеры намерены повысить КПД и снизить затраты энергии, используемой при нагреве агрегата. Эта задача решается при помощи увеличения сжатия и отказа от свечей зажигания.

Окончательной целью конструкторов бренда выступает повышение теплоэффективности двигателей на 56%. Только при таком условии ДВС сможет побороться за клиентов с электрическими моторами.


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