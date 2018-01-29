Tesla Model S в кузове универсал полностью завершен

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В Великобритании местные тюнеры из кузовного ателье Qwest завершили работу над созданием стильного и более практичного электрокара Tesla Model S в кузове Shooting Break. Отмечается, что модель выполнялась по заказу бизнесмена, который любит путешествовать со своими собаками.

Согласно данным британского автомобильного издания Autocar, специалисты кузовного ателье Qwest полностью завершили работу над универсалом на базе американского электрокара Tesla Model S в версии P90D. Новинка получила название Tesla Model S P90D-SB и стала на 14 килограммов легче, чем заводской электрокар, чего удалось добиться благодаря использованию карбона и алюминия.

Разработчики из Qwest отметили, что если бы модель была серийной, то она побила бы рекорд скорости среди универсалов, который сегодня принадлежит Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid. Универсал на базе Tesla Model S способен разогнаться до первых 100 км/ч всего за 2,8 секунды.

Дориан Хиндмарш, руководитель ателье Qwest, во время общения с журналистами заявил, что на создание уникального электрокара потребовался год, а владельцем модели станет друг главы ателье. Публичный дебют модели состоится на автосалона в Лондоне в мае нынешнего года.