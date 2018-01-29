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Электрический хэтчбэк от Volvo дебютирует в 2019 году

Вчера, 23:00

Автопроизводитель Volvo сообщил новые сведения о своём первом серийном электромобиле. Новинка будет построена на базе концепта Volvo 40.2 в кузове хэтчбэк, который представили в мае прошлого года.

Первый серийный электромобиль Volvo спроектирован на платформе Compact Modular Architecture (CMA). Модель оснастили мощным набором батарей, в результате электрокар в максимальной версии способен преодолевать до 500 км без дополнительной зарядки. Электрокар на базе Volvo 40.2 будет доступен с несколькими вариантами аккумулятора, который будет отличаться в первую очередь ёмкостью батарей, а соответственно, запасом хода и ценой.

Первые экземпляры серийного электромобиля Volvo в кузове хэтчбэк начнут предлагать уже в следующем году. Согласно заявлению Хенрика Грина, начальника отдела разработок и исследований автопроизводителя, компания гарантированно начнет продажи в 2019 году.


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