Электрический хэтчбэк от Volvo дебютирует в 2019 году

Вчера, 23:00

Автопроизводитель Volvo сообщил новые сведения о своём первом серийном электромобиле. Новинка будет построена на базе концепта Volvo 40.2 в кузове хэтчбэк, который представили в мае прошлого года.

Первый серийный электромобиль Volvo спроектирован на платформе Compact Modular Architecture (CMA). Модель оснастили мощным набором батарей, в результате электрокар в максимальной версии способен преодолевать до 500 км без дополнительной зарядки. Электрокар на базе Volvo 40.2 будет доступен с несколькими вариантами аккумулятора, который будет отличаться в первую очередь ёмкостью батарей, а соответственно, запасом хода и ценой.

Первые экземпляры серийного электромобиля Volvo в кузове хэтчбэк начнут предлагать уже в следующем году. Согласно заявлению Хенрика Грина, начальника отдела разработок и исследований автопроизводителя, компания гарантированно начнет продажи в 2019 году.