На тесты вывели новый трехрядный кроссовер Chery Tiggo 8

Вчера, 19:50

Китайский автопроизводитель Chery объявил о выпуске нового трехрядного кроссовера с названием Chery Tiggo 8. Сообщается, что машину уже вывели на тест-драйв и в сеть утекли первые шпионские фотоснимки.

Отмечается, что новый кроссовер получит три ряда сидений. Инженеры построят новинку на архитектуре Chery Tiggo 5X. Оформление также будет позаимствовано от представленного концепта. Кроме того, в модельном ряду бренда новинка займет место над актуальным флагманом Chery Tiggo 7.

Под капот новый Chery Tiggo 8 получит 1,5-литровый турбодвигатель с производительностью 152 «лошадки» и 2-литровый атмосферный мотор с отдачей 122 л.с. Они смогут функционировать в тандеме с 6-секционным «роботом» с двумя сцеплениями или 5-диапазонной МКПП и вариатором с переднеприводным механизмом.

В перечне базового оснащения новинки стоит выделить стабилизационную систему, цифровой ручной тормоз, передние защитные подушки, кондиционер, мониторинг давления в шинах и колесные диски размером 16 дюймов. Топовые версии получили фирменную мультимедийную установку с внушительным тачскрином, камеру заднего обзора, бескнопочное зажигание, бесключевой доступ и круиз-контроль. На рынок Поднебесной новинка выйдет во второй половине наступившего года.