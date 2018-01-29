Waymo испытает беспилотные автомобили на улицах Атланты

Сегодня, 15:14

Американская компания Waymo, принадлежащая интернет-гиганту Google, сообщает о том, что беспилотные автомобили бренда будут испытываться улицах Атланты, штат Джорджия. Отмечается, что беспилотные автомобили выполнены на базе семейных минивэнов Chrysler Pacifica.

Представители компании Waymo сообщили, что на данный момент испытания полностью беспилотных автомобилей бренда уже проходят в Аризоне, Калифорнии, Мичигане, Техасе и Вашингтоне, а очередной точкой для тестового флота станет Атланта, штат Джорджия. На данный момент эксперты Waymo завершают картографирование региона, составляя подходящие для беспилотных автомобилей трёхмерные карты.

Отмечается, что прототипы беспилотников от Waymo, выполненные на базе минивэнов Chrysler Pacifica, до сих пор нуждаются в нахождении в салоне тестового пилота. Разработчики похвастались, что за все время испытаний автономные модели прошли порядка 6 400 000 километров по дорогам общего пользования.

В Waymo отметили, что на сегодняшний день беспилотники компании «учатся» работать в сложных условиях. Так, прототипы испытываются при снегопаде, сильном гололеде и на самых оживленных городских улицах.