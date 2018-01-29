Jeep Grand Cherokee Trackhawk может потерять бензобак на ходу

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Автомобильный гигант FCA Group сообщает о старте отзыва «заряженного» внедорожника Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Отмечается, что автомобиль имеет ненадежный топливный бак, который может выйти из строя, не выдержав массы бензина.

Согласно данным американского портала Carscoops, Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявляет о старте отзыва «заряженных» внедорожников Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Отмечается, что сервисная кампания затронет 1 242 автомобиля, которые были произведены между 10 октября и 10 декабря 2017 года.

Разработчики отметили, что отзываемые Jeep Grand Cherokee Trackhawk оснащаются ненадежными топливными баками, которые могут отсоединиться во время движения. Кроме того, дефект может привести к возгоранию ёмкости с бензином от лишнего трения.

Сообщается, что сервисная кампания на территории Соединенных Штатов начнется уже 2 марта нынешнего года. На данный момент FCA временно прекратили продажи имеющихся на складах дилеров моделей.

Напомним, что новый Jeep Grand Cherokee Trackhawk приводится в движение могучим 707-сильным мотором HEMI V8. Такой двигатель позволяет набрать «сотню» всего за 3,5 секунды при максимальной скорости в 288 км/ч.