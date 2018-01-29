VistaNews.ru


Jeep Grand Cherokee Trackhawk может потерять бензобак на ходу

Сегодня, 14:42

Автомобильный гигант FCA Group сообщает о старте отзыва «заряженного» внедорожника Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Отмечается, что автомобиль имеет ненадежный топливный бак, который может выйти из строя, не выдержав массы бензина.

Согласно данным американского портала Carscoops, Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявляет о старте отзыва «заряженных» внедорожников Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Отмечается, что сервисная кампания затронет 1 242 автомобиля, которые были произведены между 10 октября и 10 декабря 2017 года.

Разработчики отметили, что отзываемые Jeep Grand Cherokee Trackhawk оснащаются ненадежными топливными баками, которые могут отсоединиться во время движения. Кроме того, дефект может привести к возгоранию ёмкости с бензином от лишнего трения.  

Сообщается, что сервисная кампания на территории Соединенных Штатов начнется уже 2 марта нынешнего года. На данный момент FCA временно прекратили продажи имеющихся на складах дилеров моделей.

Напомним, что новый Jeep Grand Cherokee Trackhawk приводится в движение могучим 707-сильным мотором HEMI V8. Такой двигатель позволяет набрать «сотню» всего за 3,5 секунды при максимальной скорости в 288 км/ч.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.