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Названы улицы Москвы, где в 2017 году чаще всего эвакуировали машины

Сегодня, 14:30

«Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) озвучил улицы Москвы, с которых в 2017 году было эвакуировано больше всего автомобилей. По данным организаций, наибольшее количество нарушений правил парковки в столице замечено на Пресненской набережной.

В списке также оказались Цветной бульвар, проспект Мира и Профсоюзная улица. По данным АМПП, перечисленные объекты городской инфраструктуры могут страдать даже из-за одного неправильно припаркованного автомобиля, который способен затруднить дорожное движение.

Зачастую в Москве эвакуируются автомобили зарубежных марок. Чаще всего нарушителями оказываются водители автомобилей брендов Hyundai, KIA, Nissan, Volkswagen и Toyota. Ежедневно в Москве эвакуаторы буксируют на штрафстоянки 750-800 транспортных средств. Всего дороги столицы ежедневно принимают до 3,6 миллиона автомобилей.

К слову, москвичи стали реже нарушать правила парковки. Так, в 2016 году от «штрафников» в госбюджет поступили 1,3 миллиарда рублей, а по итогам минувшего года эта сумма сократилась до миллиарда рублей.


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