Представлен новый внедорожник Ford Explorer для России

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Представители компании Ford сообщают, что обновленный Ford Explorer 2018 модельного года доберётся до витрин российских дилерских центров в середине нынешнего года. Модель получила улучшенную шумоизоляцию и порт для питания видеорегистратора, а моторную линейку пополнит турбированный двигатель EcoBoost.

Новый семиместный внедорожник Ford Explorer 2018 модельного года после рестайлинга получил видоизмененную решетку радиатора, а также более компактные противотуманные осветители. Помимо этого, модель оснащается новыми бамперами и незначительно измененной задней оптикой. На кузове новинки появились хромированные акценты.

Интерьер Ford Explorer 2018 получил новые материалы отделки, что существенно улучшило шумоизоляцию в салоне. Помимо этого, рядом с зеркалом заднего вида появился USB-порт, который позволит комфортно подключить прикрепляемый к лобовому стеклу видеорегистратор. Разработчики учли популярность таких устройств в России.

Новый Ford Explorer получит 3,5-литровый атмосферный мотор мощностью в 249 лошадиных сил, а также турбированный EcoBoost аналогичного объёма, который генерирует 340 «лошадок». Оба мотора агрегатируются 6-диапазонным «автоматом». Стоимость модели будет озвучена ближе к старту продаж. На данный момент минимальная стоимость актуального внедорожника составляет 2 550 000 рублей.