На тесты выехал китайский «клон» кросс-купе Mazda CX-4 от Zotye

Сегодня, 13:28

Скандально известная китайская компания Zotye вывела на дорожные тесты новый купеобразный кроссовер, который является практически точной копией японского Mazda CX-4. Ожидается, что модель будет выпускаться под новым брендом Traum, зарезервированным для премиальных автомобилей.

Судя по свежим шпионским фото, которые появились на страницах китайских автомобильных изданий, новый премиальный кроссовер от Zotye получил множество сходств с японским Mazda CX-4. Так, «китаец» носит схожую оптику, идентичную решетку радиатора, несколько другие бамперы, а также полностью скопированные задние осветители. Товарное название модели пока не раскрывается, но пока новинка носит заводское имя Traum MA501.

Что касается технических характеристик, то кросс-купе от Traum будет приводиться в движение 1,5-литровым турбированным мотором производства Mitsubishi, который способен генерировать 150 лошадиных сил. На выбор клиентам предложат вариатор CVT и 5-ступенчатую «механику». Новинка оснащается безальтернативным передним приводом.

Инсайдеры сообщают, что новинка от Traum получит довольно широкий список оснащения уже в базовом исполнении. Так, владельцев порадует панорамный люк, сидения с подогревом и вентиляцией, двухзонный климат-контроль, камера кругового обзора, круиз-контроль, кожаный салон и широкий набор систем безопасности.