К 2040 году городской транспорт будет беспилотным – PwC

Сегодня, 15:00

Одна из консалтинговых и аудиторских компаний «Большой четверки», PricewaterhouseCoopers (PwC), представила прогноз относительно транспорта. Эксперты считают, что к 2040 году городской транспорт большинства мегаполисов станет беспилотным.

PwC проводили исследование искусственного интеллекта как технологии, которая поможет людям эффективнее решать вопросы экологии, поскольку беспилотники в любом случае должны быть электрическими. В результате был представлен прогноз развития новых технологий – к 2040 году городской транспорт станет беспилотным.

В PwC считают, что первые серийные представители беспилотных электрокаров появятся уже в 2021 году. Однако системы не будут полностью беспилотными и будут нуждаться в водителях. Электрокары с полным автопилотом смогут появиться к 2031 году, считает PricewaterhouseCoopers.

Постепенно технологии будут развиваться, дорабатываться страховые и юридические вопросы, а также прорабатываться инфраструктура. Компания PwC учла время на обновление автопарка на полностью беспилотный, в результате было объявлено, что такой переход произойдет через 15-20 лет.