VistaNews.ru


Названы лучшие марки по мнению российских автолюбителей

Сегодня, 00:00

Агентство «АВТОСТАТ» озвучило автомобильные марки, которыми в наибольшей степени удовлетворены жители России. Для этого специалисты провели в ноябре минувшего года опрос в интернете и по телефону, участниками которого стали 3 000 респондентов, владеющих транспортом 2012-2017 годов выпуска.

Исследование показало, что самой удовлетворительной маркой в России является Volvo. Из 100 возможных она набрала 90,2 балла. Уточняется, что машины для рейтинга отбирались по одиннадцати критериям. В тройке лидеров также оказались премиальные бренды Land Rover и BMW, набравшие 89,8 и 89,5 балла соответственно.

В первую пятерку вошли марки Lexus и Audi. Аналитики поставили им 89,3 и 89,2 балла соответственно. Далее в рейтинге идут Mercedes-Benz, Honda, Mazda и Toyota. Эти бренды получили 88,8, 88,5, 86,1 и 84,4 балла соответственно. Аутсайдером данного списка оказался Opel с результатом в 84,3 балла. Аналитики подчеркнули, что многие водители довольны своим транспортом. В среднем их автомобили, которые не вошли в десятку, получили 80,6 балла.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.