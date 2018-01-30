Названы лучшие марки по мнению российских автолюбителей

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Агентство «АВТОСТАТ» озвучило автомобильные марки, которыми в наибольшей степени удовлетворены жители России. Для этого специалисты провели в ноябре минувшего года опрос в интернете и по телефону, участниками которого стали 3 000 респондентов, владеющих транспортом 2012-2017 годов выпуска.

Исследование показало, что самой удовлетворительной маркой в России является Volvo. Из 100 возможных она набрала 90,2 балла. Уточняется, что машины для рейтинга отбирались по одиннадцати критериям. В тройке лидеров также оказались премиальные бренды Land Rover и BMW, набравшие 89,8 и 89,5 балла соответственно.

В первую пятерку вошли марки Lexus и Audi. Аналитики поставили им 89,3 и 89,2 балла соответственно. Далее в рейтинге идут Mercedes-Benz, Honda, Mazda и Toyota. Эти бренды получили 88,8, 88,5, 86,1 и 84,4 балла соответственно. Аутсайдером данного списка оказался Opel с результатом в 84,3 балла. Аналитики подчеркнули, что многие водители довольны своим транспортом. В среднем их автомобили, которые не вошли в десятку, получили 80,6 балла.