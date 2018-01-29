Составлен ТОП-10 представительских седанов 2018 года

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Журналисты британского автомобильного издания Autocar составили рейтинг лучших бизнес-седанов 2018 модельного года. Примечательно, что в ТОП-10 не попал представительский Toyota Camry, который за долгие годы полюбился российским клиентам.

На первом месте рейтинга расположился представительский седан BMW 5-Series, который реализуется на мировом рынке уже почти 46 лет.

Модель имеет безукоризненное качество внутренней отделки, а управляемость и комфорт при движении делают седан идеальным решением для дальних поездок. На второй строчке расположился британский Jaguar XF, который сочетает комфортное управление и высокие динамические характеристики. При этом эксперты не советуют приобретать дизельные версии, которые плохо заводятся на морозе.

Третье место в рейтинге лучших представительских седанов достается Mercedes-Benz E-Class, который уже в базовом варианте исполнения имеет довольно широкий список оснащения. Примечательно, что дизельный мотор в данной модели не вызвал нареканий у экспертов.

Четвёртая и пятая строчки достались шведскому Volvo S90 и немецкому Audi A6, которые смогли порадовать экспертов уровнем безопасности и широким набором электронных ассистентов. Кроме того, модели имеют стильный дизайн и современные моторы.

Также журналисты не смогли не отметить японский Lexus GS, который относится уже к премиальному сегменту, а также более «демократичный» Skoda Superb, известный своей практичностью. Восьмая строчка рейтинга досталась Maserati Ghibli, а девятое место занимает Infiniti Q70. Замыкает ТОП-10 новый среднеразмерный седан Hyundai Genesis.