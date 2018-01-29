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Volkswagen извинился за испытания дизельных моторов на обезьянах

Сегодня, 12:44

Представители немецкого автомобильного концерна Volkswagen признались в испытаниях дизельных агрегатов, проводимых на обезьянах. Об этом пишут обозреватели специализированных изданий.

В 2014 году в американской лаборатории тестировались дизельные хэтчбэки Volkswagen Beetle, в ходе которых десять обезьян вдыхали выхлопные газы. Вскоре выяснилось, что данная модель автомобиля попала в список тех, где уровень выбросов вредных веществ занижен в сравнении с действительными результатами. Испытания завершились 30 июня 2017 года и их результаты никогда не публиковали.

В прессе мелькнуло сообщение, что на данные исследования денежные средства выделялись Volkswagen, Daimler, BMW и Bosch. В рамках проведения исследовательских работ животных заставляли в течение четырех часов вдыхать дизельные выхлопы и затем наблюдали за влиянием газов на организмы обезьян. В пресс-службе BMW опровергли такие слухи, а представители Daimler намерены расследовать факты участия концерна в указанном проекте. В Bosch сообщили, что прекратили участие в данном проектом в 2013 году.


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