Фермер представил самодельный Lamborghini с мотоциклетным мотором

Сегодня, 04:00

В глобальной сети появилось видео о азиатском фермере, который собственноручно создал достаточно точную копию спорткара Lamborghini. При этом движущей силой автомобиля стал мотоциклетный мотор.

Судя по всему, фермер является инженером, иначе воссоздать итальянский суперкар у него вряд ли получилось бы. Сам умелец признался, что в его стране очень сложно заработать на настоящий Lamborghini, и даже если бы у него были деньги, он бы не купил такой автомобиль, потому что дилерских центров итальянской марки в местах, где живет мужчина, попросту нет.

Уточним, что в видео запечатлены два автомобиля с темным и светлым кузовом, копирующие внешность суперкаров Lamborghini. При этом ни один из них не может похвастаться выдающимися скоростными показателями, так как оба оснащены мотоциклетным мотором. Так или иначе, машины способны передвигаться.

Копия Lamborghini, которая имеет светлый кузов, оснащена противотуманными фарами, а также весьма правдоподобными задними фонарями. Обе машины имеют откидной верх с электроприводом, а также активный аэродинамический спойлер. Пользователи интернета положительно оценили старания азиатского фермера и отметили, что автопроизводители должны работать над своей продукцией с таким же энтузиазмом.