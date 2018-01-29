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В Иркутске прошел второй турнир по зимнему дрифту

Вчера, 22:00

На водохранилище, расположенном под Иркутском, прошли состязания по зимнему дрифту на автомобилях. В заезде приняли участие 28 машин со всего региона.

Наиболее популярным автомобилем для подобных гонок считается «Жигули». Данное авто снабдили заднеприводным механизмом, и оно не нуждается в дорогостоящем обслуживании. В зимних состязаниях больше всего принимают участие начинающие дрифтеры, так как износ покрышек на льду меньше. Однако по словам опытных автомобилистов, в названных условиях управление машиной представляет определенную сложность.

Это уже второй турнир по зимнему дрифту, организованный в Иркутске. В текущем году представителям оргкомитета мероприятия пришлось дорабатывать трек, так как вода замерзла только на полметра. Дороги прокладывали своими силами, а на некоторых площадках организаторы специально наморозили льда.


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