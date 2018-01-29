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Назван ТОП-10 наиболее востребованных авто B-сегмента в России

Сегодня, 16:20

Штатные сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ» опубликовали в сети статистическую информацию, которая касается российских продаж автомобилей, относимых к B-классу. Следовательно, появились сведения о наиболее популярных авто данного класса.

В прошлом году дилерские центры сбыли 335 029 машин B-сегмента, что на 5,9% выше результатов 2016 года. Лидером продаж оказался KIA Rio, достигший результата 99 680 экземпляров (+11,6%). Второе место досталось еще одному «корейцу» - Hyundai Solaris, проданному в количестве 78 776 единиц (-0,6%). ТОП-3 закрывает Volkswagen Polo, который разошелся тиражом в 46 550 штук (+42%).

ТОП-5 замыкают Renault Sandero (30 466 ед.) и Skoda Rapid (29 989 шт.). В первой десятке следует выделить LADA Kalina (19 702 ед., -5,7%), Datsun on-DO (18 920 ед., +45,3%), Datsun mi-DO (4 125 шт., -8,65%), Ford Fiesta (3 234 ед., -53,4%) и MINI Cooper (1 676 шт., +37%).


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