Эксперты назвали самые дорогие и пафосные внедорожники

Вчера, 20:00

Российские автомобильные журналисты составили ТОП внедорожников, поражающих пафосом и роскошью даже искушенных автомобилистов. В рейтинг были включены как серийные, так и концептуальные машины.

Первая позиция досталась британскому кроссоверу премиум-класса Bentley Bentayga. Серийное производство этой модели началось довольно давно, однако у неё пока не появилось ни одного прямого конкурента. В перспективе им должна стать роскошная новинка от Rolls-Royce.

На втором месте разместился удлинённый вариант Range Rover SVAutobiography, разработкой которого занималось подразделение Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations. Автомобиль получил 4-дверный кузов и оснащение уровня люкс.

Среди товарных моделей в рейтинг также вошёл Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, выпущенный лимитированным тиражом всего в 99 экземпляров. Под капотом роскошной модели скрывается 630-сильный двигатель V12.

В числе самых потрясающих концептов внедорожников оказались американский Lincoln Navigator с выдвижными ступеньками и дверьми «крылья чайки», Aston Martin Lagonda Concept, BMW Concept X7 iPerformance и Lexus LF-1 Limitless.