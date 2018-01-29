Ravon продал в России более 15 000 автомобилей в 2017 году

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Российские продажи бренда Ravon по итогам прошлого года достигли 15 078 автомобилей, тогда как годом ранее было реализовано всего 1 811 авто. Так, узбекская компания смогла за год нарастить объём реализации в России в 8,3 раза, пишет агентство «АВТОСТАТ».

В настоящее время россиянам предлагаются седаны Ravon Gentra, Nexia и перелицованный Chevrolet Cobalt – R4. Кроме того, в РФ доступен хэтчбек Ravon R2, представляющий собой аналоги предыдущего поколения Chevrolet Spark. В ближайшие два года компания собирается запустить в стране продажи нового седана, относящегося к сегменту C, и кроссовера В-класса.

Дилерская сеть Ravon включает в себя более 80 автосалонов в различных российских городах. Поддерживать продажи российскому подразделению компании помогают кредитные и маркетинговые программы, в том числе Ravon Trade-in и Ravon Assistance. В первом случае участники могут рассчитывать на скидку до 35 000 рублей на новый автомобиль, тогда как вторая программа представляет собой услугу помощи на дорогах.

На корпоративные продажи у Ravon приходится не менее 20% от всех реализованных автомобилей. К настоящему моменту с компанией заключили партнёрские соглашения «РЕСО Лизинг», «Европлан», «Яндекс Такси» и многие другие.