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SCG создаст внедорожник, чтобы покорить вершину вулкана

Вчера, 19:02

Компания Scuderia Cameron Glickenhaus решила не ограничиваться выпуском спорткаров и окунуться в мир бездорожья, создав новый утилитарный багги Boot. Внедорожник отправиться покорять вулкан, чтобы продемонстрировать собственные возможности.

В планы SCG входит подъём на новом автомобиле Boot на Охос-дель-Саладо в Андах, куда прежде не взбирался ни один автомобиль. Высота вершины достигает рекордных 6 893 метров. Новинку собираются оснастить 5,0-литровым атмосферным мотором V8 и автоматической коробкой передач.

Любопытно, что при разработке внедорожника инженеры SCG черпали вдохновение у гоночных багги, которые принимают участие в «Дакаре» и других ралли-рейдах. Прежде всего в компании надеются добиться превосходных настроек подвески, тогда как дизайн остаётся далеко не на первом плане.

 

 

Новый Boot создадут в 2- и 4-дверных исполнениях, при этом покорять вулкан поедет второй вариант. Ещё одной особенностью автомобиля станет размещение водительского кресла по центру. SCG станет продавать новинку примерно за 100 000 долларов в базовой модификации. Так, Boot окажется самым дешевым автомобилем в модельном ряду компании.


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