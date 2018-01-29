Эксперты составили рейтинг самых дешевых кроссоверов в России

Сегодня, 04:00

Специалисты российских изданий составили рейтинг самых доступных внедорожников и кроссоверов на отечественном автомобильном рынке. Отмечается, что в рейтинг вошли как иномарки, так и модели российских брендов.

Эксперты отметили корейский кроссовер SsangYong Tivoli, который в базовом исполнении можно приобрести за 990 000 рублей. Модель в комплектации Welcome приводится в движение 1,6-литровым 128-сильным бензиновым мотором и оснащается 6-ступенчатой МКПП, но на выбор клиентам предложен только передний привод.

Помимо этого, за те же 990 000 рублей российские клиенты смогут приобрести китайский кроссовер DFM AX7, который оснащается 2,0-литровым 140-сильным двигателем. Новинка также комплектуется передним приводом, но при этом владельцев порадует современная мультимедийная система с 7,0-дюймовым дисплеем, шесть динамиков аудиосистемы и система стабилизации.

Нельзя не упомянуть российский внедорожник УАЗ «Патриот», который можно приобрести за 699 900 рублей. Модель предложена с полным приводом и 2,7-литровым 135-сильным бензиновым мотором. Брутальный УАЗ «Хантер» обойдётся в 619 000 рублей.

Компания «АвтоВАЗ» предлагает российским клиентам уже полюбившийся внедорожник LADA 4X4, трёхдверная версия которого обойдётся в 484 000 рублей, а за модель с пятью дверями в «топовом» исполнении придётся выложить 757 000 рублей. Под капотом моделей скрывается 1,7-литровый 83-сильный мотор.