«GM-АвтоВАЗ» просрочил все патенты на внедорожник Chevrolet Niva II

Вчера, 22:00

Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» отказалось от продления действия патентов на Chevrolet Niva второй генерации. Об этом свидетельствует информация в базе данных Роспатента.

Российско-американский производитель не заплатил пошлину, из-за чего оказался просроченным не только основной патент на общий вид авто, но и другие патенты, например, на оптику, решётку радиатора, интерьер.

Действующее законодательство предусматривает, что патенты на промышленный образец необходимо продлевать ежегодно. «GM-АвтоВАЗ» зарегистрировал проект Chevrolet Niva II ещё в 2014 году, с тех пор компания регулярно проплачивала продление патента вплоть до прошлого года. На сегодняшний день в базе Роспатента можно увидеть предупреждение о возможном прекращении действия патента на Niva II.

Напомним, что прототип второго поколения внедорожника показали публично на Московском автосалоне четыре года назад. Производство новинки должно было стартовать ещё в 2015 году, однако санкции и кризис помешали этому. Изначально предполагалось, что модель получит под капот 136-сильный двигатель объёмом 1,8 литра от PSA, однако в 2016 году решение изменили в пользу 1,8-литрового агрегата ВАЗ-21179.