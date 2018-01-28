Новый кроссовер Hyundai ix35 получил турбодвигатель

Сегодня, 17:00

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai намерен в скором времени вывести на рынок кроссовер ix35 с новым мотором. В сети уже были размещены первые фото грядущего автомобиля.

Новый 140-сильный турбированный агрегат Т-GDI с рабочим объёмом 1,4 литра заменит в линейке двигателей для Hyundai ix35 более «прожорливый» 2,0-литровый атмосферный мотор. С новым двигателем кроссовер стал менее шумным, а также выбрасывает в атмосферу меньше вредных веществ.

Тягу на колёса могут передавать 6-ступенчатая «механика» или 7-скоростная роботизированная трансмиссия DCT с двойным сцеплением. При этом новый Hyundai ix35 будет доступен как в переднеприводной версии, так и с системой полного привода. Что касается дизайна, новинка ничем не отличается от модификации с 2,0-литровым агрегатом, за исключением селектора коробки передач.

Продажи последнего поколения Hyundai ix35 стартовали в Китае в конце прошлого года. Автомобиль отличается видоизмененной решёткой радиатора, более узкими фарами, иными бамперами и пересмотренной линией остекления. В салоне кроссовера разместились новый руль, модернизированная передняя панель, мультимедийный центр и приборная панель в стилистике Hyundai Tucson.