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В Дагестане открылся первый дилерский центр Ford

Сегодня, 14:48

Согласно данным российских автомобильных изданий, в Дагестане открылся первый официальный дилерский центр американской компании Ford. Отмечается, что представительство было открыто при поддержке Корпорации развития Дагестана.

Сабина Алиева, руководитель пресс-службы Корпорации развития Дагестана, во время общения с журналистами рассказала, что в минувшую пятницу, 27 января, в Махачкале открылся новый дилерский центр компании Ford, который стал первым официальным представительством бренда на территории Республики Дагестан. Госпожа Алиева подчеркнула, что автосалон, который займется реализацией и обслуживанием автомобилей Ford, открыт при поддержке Корпорации развития Дагестана и позволил создать 20 новых рабочих мест.

В новом центре Ford можно приобрести автомобили американского бренда по рекомендованным производителем ценам, а также провести профилактику и обслуживание моделей. Дилерский центр оснащен самым современным оборудованием, а все работы предусматривают наличие гарантийного срока.

Сабина Алиева заявила, что Корпорация развития Дагестана готова сотрудничать и с другими автопроизводителями, которые готовы открыть свои представительства на территории республики. Отмечается, что предпринимателям, желающим стать официальными представителями компаний, будет оказано финансовое содействие.  


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