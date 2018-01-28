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Новый внедорожник Jeep Cherokee 2019 оценили в $25 000

Сегодня, 13:28

Совсем недавно состоялся дебютный показ нового Jeep Cherokee 2019 года в рамках автовыставки в Детройте, а на сегодняшний день стали известны официальные цены на новинку. В США такой автомобиль в базовом исполнении предложат за 25 190 долларов (около 1 430 000 рублей).

Как пишет американский сайт AutoBlog, новый внедорожник Jeep Cherokee в начальной комплектации Latitude оказался на 300 долларов доступнее актуального поколения модели. Уже в «базе» новинка обзавелась светодиодными фарами, кондиционером, шестью динамиками стереосистемы и мультимедийной системой Uconnect с 7,0-дюймовым дисплеем. 
Ценник Jeep Cherokee Latitude Plus достигает уже 27 690 долларов. В данной комплектации появились тонировка стёкол, 17-дюймовые колёсные диски из легкосплавных материалов, а также кресла с отделкой из винила и ткани. 

 

 

 

Наконец, «топовый» Jeep Cherokee Overland оценили в 38 970 долларов. Такой автомобиль отличается наличием навигатора, руля с вставками из дерева, стереосистемы Alpine, 19-дюймовых дисков колёс и вентиляции кресел, обтянутых кожей Nappa. В качестве опции за дополнительные 1 500 долларов для любой из модификаций модели доступен полный привод.


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