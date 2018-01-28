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Начались «живые» продажи нового кроссовера Brilliance V6

Сегодня, 12:00

Приём заказов на новый кроссовер Brilliance V6 стартовал в декабре 2017 года, а неделю назад первые серийные автомобили добрались до китайских дилерских центров. Новинка доступна в восьми комплектациях с ценниками от 87 900 до 141 900 юаней (776 000-1 253 000 рублей).

В модельном ряду компании Brilliance новый кроссовер оказался между V5 и флагманом V7. Что касается габаритов V6, их можно сопоставить с немецким BMW X3. Так, в длину китайская новинка достигает 4 620 мм, ширина равна 1 922 мм, высота составляет 1 734 мм, а размер колёсной базы – 2 725 мм.

Под капотом Brilliance V6 установили 1,5-литровый турбированный мотор, выдающий 152 лошадиные силы. С двигателем агрегатируется 6-ступенчатая МКПП или 7-скоростной «робот» с двойным сцеплением. Кроссовер предлагается исключительно в переднеприводной версии.

 

Добавим, что новинку оснастили шестью подушками безопасности, системой кругового видеообзора, парковочным ассистентом, кожаным салоном, панорамной крышей, приборной панелью с 7-дюймовым экраном, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем диагональю в 10,4 дюйма и другими опциями.


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