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«АвтоВАЗ» запатентовал новый кроссовер LADA XCode‍

Сегодня, 16:02

В базе Роспатента в открытом доступе появились сведения о патенте, который был выдан на новый кроссовер от ПАО «АвтоВАЗ». Речь идёт о LADA XCode, который в виде прототипа был представлен на Московском автосалоне два года назад.

Ряд СМИ предполагает, что «АвтоВАЗ» собирается поставлять LADA XCode на авторынок КНР. Так, недавно китайские издания писали, что данный кроссовер может успешно конкурировать с японскими Honda и немецкими Volkswagen, которые пользуются высоким спросом в стране. Отметим, что «АвтоВАЗ» подал патентную заявку ещё 10 марта минувшего года, однако LADA XCode только теперь признан промышленным образцом.

Эксперты подчеркнули, что на практике оформление патента ещё не сигнализирует о скором запуске производства и выходе на рынок. Российская компания, как и другие, патентует и серийные автомобили, и прототипы.

 

 

 

В свою очередь инсайдеры сообщают, что внешним видом LADA XCode будет обладать модель, которую планируется выпустить в 2021 году. Новый кроссовер войдёт в линейку Granta и будет построен на французской архитектуре.


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