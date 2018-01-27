Назван ТОП-10 самых востребованных кроссоверов и внедорожников в Москве

Вчера, 19:36

В Москве автодилерам удалось реализовать порядка 96 700 новых кроссоверов и внедорожников в течение минувшего года. Это на 10% превышает результат за 2016 год, когда продажи таких машин достигали 87 700 единиц, сообщает агентство «АВТОСТАТ».

Первое место по объёму реализации на московском рынке среди автомобилей класса SUV впервые занял Hyundai Creta. Его продажи выросли в 2,6 раза относительно предыдущего года и достигли 7 600 экземпляров. Второе место с 5 300 проданными машинами занял немецкий Volkswagen Tiguan. Популярность этой модели в столице увеличилась в 2,4 раза относительно 2016 года.

Прежний бестселлер SUV-сегмента в лице Nissan X-Trail утратил данный статус и опустился на третью строчку (4 400 продаж; -4%). Далее следуют Toyota RAV4 и KIA Sportage, разошедшиеся тиражом в 4 300 (+3%) и 3 800 (+53%) автомобилей соответственно.

Объём реализации Renault Kaptur в Москве увеличился в 2,9 раза и составил 3 700 машин. Кроссовер Nissan Qashqai нашёл в столице 3 700 покупателей (+1%). В ТОП-10 самых популярных SUV также попали Renault Duster (3 600 ед.; -21%), Mitsubishi Outlander (2 900 ед.; +27%) и Mazda CX-5 (2 900 ед.; +7%).