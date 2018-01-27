Российский рынок LCV сохранил шестое место в Европе по итогам 2017 года

Вчера, 21:00

Несмотря на то, что в России рынок легкого коммерческого транспорта показал по итогам 2017 года двухзначный рост, он по-прежнему находится на шестой строке среди европейских стран. Соответствующими данными поделилось агентство «АВТОСТАТ», ссылаясь на АСЕА.

В минувшем году автодилеры смогли продать в Европе 2 065 489 автомобилей, относящихся к сегменту LCV, это на 3,9% больше по сравнению с результатом 2016 года. Первое место по продажам легких коммерческих авто заняла Франция за счёт 437 415 реализованных машин (+7,1%). В ТОП-3 также попали Великобритания и Германия с продажами в 362 149 (-3,6%) и 270 694 (+4,9%) автомобилей соответственно.

Далее по количеству проданных авто разместились Испания (199 101 ед.; +15,5%) и Италия (193 533 ед.; -3,4%). С учётом России она занимает шестое место европейского рейтинга. Так, за минувший год в РФ было реализовано 108 437 легких коммерческих машин. Отметим, что это на 16,7% превышает показатель за позапрошлый год.