Great Wall выпустит конкурента для пикапа Ford Ranger под брендом Haval

Сегодня, 16:55

Китайская марка Haval, которой владеет Great Wall, намерена выпустить абсолютно новый пикап ради конкуренции с Ford Ranger. При этом китайская новинка окажется доступнее американской модели.

В Австралии внедорожники и пикапы пользуются высоким спросом, поэтому в планы Great Wall входит вывести новый автомобиль именно на этот рынок. Правда, пока компании не удалось завоевать доверие местных клиентов. По итогам австралийских краш-тестов ANCAP надёжность продукции китайского автопроизводителя было оценена всего на две звезды из пяти, при этом рыночная доля Great Wall не превышает 0,2%.

Вместе с тем руководство компании собирается предложить новые пикапы под брендом Haval, который пока неизвестен австралийцам. К 2020 году новинка будет представлена на мировом авторынке. Согласно данным Car Advice, пикап Haval сконструируют на совершенно новой платформе, при этом по габаритам модель будет соотноситься с Toyota Hilux и Ford Ranger.

На сегодняшний день в Австралии данные пикапы от Toyota и Ford продаются в среднем за 60 000 австралийских долларов (около 2 650 000 рублей), тогда как цена грузовика от Haval не превысит 40 000 долларов (2 250 000 рублей). Моторная гамма китайской новинки будет включать дизельные, бензиновые и гибридные двигатели.