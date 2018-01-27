Обнародован ТОП-10 лучших семейных кроссоверов 2018 года

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На фоне роста популярности кроссоверов и внедорожников, такие автомобили всё чаще стали предлагать в трёхрядных исполнениях, которые идеально подходят для больших семей. Издание «ВладТайм» опубликовало «десятку» лучших семейных SUV текущего года.

Открывает ТОП-10 премиальный Audi Q5, который заслужил лидерство благодаря тихому и просторному салону, комфортным креслам и экономичным двигателям. На второй позиции расположился автомобиль, который придётся по вкусу любителям скорости – BMW X3. «Бронзу» заполучил новый роскошный Jaguar E-Pace с широким перечнем оснащения.

Четвертое место занял Land Rover Discovery, который окажется прекрасным выбором для тех, кому приходится ездить по бездорожью. На пятой строчке разместился чешский Skoda Kodiaq. Эксперты похвалили данную модель за комфортный салон и хорошую управляемость.

Ещё одним премиальным автомобилем, попавшим в рейтинг, стал немецкий Mercedes-Benz GLC, салон которого можно назвать по-настоящему роскошным. Также у данного внедорожника была отмечена комфортная подвеска. Стильный дизайн позволил Alfa Romeo Stelvio занять седьмое место.

Далее следует Volvo XC60, с блеском прошедший краш-тесты Euro NCAP. Кроме того, лучшим по соотношению цены и качества был признан KIA Sorento. Последнее десятое место занял Nissan X-Trail.