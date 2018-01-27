На рынок вышел «клон» Land Rover Discovery от Changan

Вчера, 20:38

Китайские СМИ сообщают, что на автомобильном рынке Поднебесной дебютировал новый переднеприводный кроссовер Changan X70A, который является практически точной копией британского премиального Land Rover Discovery 4. Разработчики ожидают, что модель станет привлекательной для клиентов благодаря более чем демократичному ценнику.

Китайская компания Changan начала приём предварительных заказов на новый «паркетник» Changan X70A. Отмечается, что самая доступна версия модели получила бюджетный ценник в 49 900 юаней, что по нынешнему курсу составляет всего 440 000 рублей. За «топовый» автомобиль со всеми возможными опциями придётся выложить 72 900 юаней, что равно примерно 644 000 рублей.

В плане габаритных размеров новый Changan X70A значительно уступает британскому Land Rover Discovery 4 – длина модели составляет 4 620 мм, ширина и высота достигают 1 770 и 1 820 мм, а колесная база получила длину в 2 750 мм.

Стоит отметить, что для своей цены новый Changan X70A получил впечатляющий список оснащения – владельцев новинки порадует климат-контроль, панорамный люк с электроприводом, 10,1-дюймовый мультимедийный центр, обогрев сидений и многое другое. Под капотом модели скрывается 1,5-литровый 96-сильный бензиновый мотор и 5-диапазонная «механика».