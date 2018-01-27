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Кроссовер DFM AX7 пришёлся по вкусу российским клиентам

Сегодня, 13:31

В 2017 году китайская компания DFM реализовала на российском автомобильном рынке 913 новых автомобилей, что сразу на 21% меньше, чем годом ранее. Отмечается, что дебютировавший в минувшем году кроссовер DFM AX7 реализовался 400 раз, что разработчики называют хорошим результатом для практически неизвестного в России бренда.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2017 году российские клиенты приобрели 400 кроссоверов DFM AX7. Представители российского офиса компании рассказали, что базовая стоимость нового SUV составляет 990 000 рублей, но при этом на «базе» останавливают свой выбор всего 13% покупателей. Стоит отметить, что самый дешевый кросс имеет довольно широкий и современный список оснащения.

Отмечается, что 22% клиентов выбирают DFM AX7 в версии Premium стоимостью в 1 099 000 рублей. Такая кроссовер оснащается подсветкой дверей, климат-контролем, перегородкой для багажника, обогревом сидений и кожаной отделкой салона.

Более 65% от всех продаж DFM AX7 пришлись на «топовые» версии Luxury и Prestige, стоимостью в 1 249 000 и 1 149 000 рублей соответственно. Комплектация Prestige оснащается 7-ступенчатым «автоматом» Aisin, круиз-контролем и розеткой, а владельцев версии Luxury порадует электрорегулировка сидений, полный набор подушек безопасности, а также различные системы помощи.


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