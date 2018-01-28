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Американские тюнеры объединили стили классического и современного Defender

Сегодня, 05:00

Тюнеры из East Coast Defender, которые специализируются на доработке моделей Land Rover, презентовали новый проект на основе Defender 110, получивший название Project Tuki. Внешний вид автомобиля попытались приблизить к «прощальному» Heritage.

Помимо того, что новинка получила дизайн в духе классического Land Rover Defender, стоит отметить экспедиционный багажник на крыше, оригинальный белый бампер и стальные колёсные диски в таком же цвете с резиной BF Goodrich. Кузов внедорожника было решено окрасить в зелёный.

В салоне нашли место руль Nardi из дерева, новые кресла, другая приборная панель, а также информационно-развлекательный центр Kenwood с навигатором и подключением Apple CarPlay или Android Auto. Двери, сидения и центральную консоль автомобиля отделали кожей. Тюнинговый Land Rover Defender Project Tuki укомплектовали стандартным 4,0-литровым мотором Rover V8 с отдачей в 175 лошадиных сил.

 

 

 

Стоит напомнить, что минувшим летом тюнеры создали на основе Defender машину Honey Badger. Внедорожник лишился базового дизельного двигателя, а взамен получил 6,2-литровый агрегат V8 от предыдущего поколения Chevrolet Corvette. Отметим, что такой мотор генерирует 430 «лошадей».


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