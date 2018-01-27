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Toyota готовится к премьере трёх особых внедорожников в Чикаго

Сегодня, 12:01

Компания Toyota анонсировала выход специальных модификаций 4Runner, Tacoma и Tundra. Особые внедорожники должны дебютировать в рамках мотор-шоу в Чикаго, которое распахнёт свои двери уже 10 февраля нынешнего года.

 На официальном портале Toyota появились фотографии будущих новинок, однако на них сложно рассмотреть эксклюзивные черты. Снимки специально были сделаны таким образом, чтобы сохранить интригу до премьеры.

Предположительно новые Toyota 4Runner, Tacoma и Tundra получат декоративные накладки на кузов, иную решетку радиатора и легкосплавные колёсные диски уникального дизайна. Также автомобиль могут оснастить дополнительными опциями для езды по бездорожью. Изменения могут коснуться и отделки салонов моделей.

 

Внедорожники Toyota 4Runner, Tacoma и Tundra нашли множество поклонников в США. Напомним, 4Runner доступен с 4,0-литровым мотором, генерирующим 270 лошадиных сил. Линейка двигателей Toyota Tacoma представлена 159- и 278-сильными двигателями объёмом 2,7 и 3,6 литра соответственно. Наконец, Toyota Tundra может приводиться в движение 4,6- и 5,7-литровыми агрегатами с отдачей в 310 и 380 «лошадей» соответственно.


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