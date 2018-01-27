Стартовали продажи бюджетной копии Land Rover Discovery от Changan

Вчера, 18:49

Китайская компания Changan приступает к продажам нового семиместного кроссовера X70A, дизайн которого был скопирован с Land Rover Discovery четвёртого поколения. Об этом сообщают автомобильные издания Поднебесной.

Новый Changan X70A можно заказать уже сегодня в пяти комплектациях по довольно низкой цене. Так, стоимость китайского «клона» варьируется от 49 900 до 72 900 юаней (около 440 000-644 000 рублей).

По габаритам новинка существенно меньше оригинала: её длина составляет 4 620 мм, ширина равна 1 779 мм, высота достигает 1 820 мм, а размер колёсной базы – 2 750 мм. В моторном отсеке семиместного Changan X70A расположился 1,5-литровый атмосферный агрегат, выдающий 96 лошадиных сил при 140 Нм крутящего момента.

В тандеме с двигателем «трудится» 5-скоростная механическая трансмиссия. При этом кроссовер предлагается исключительно в переднеприводном исполнении. Список оснащения модели включает передние подушки безопасности, многофункциональный руль, климат-контроль, подогрев и электропривод наружных зеркал, кожаный салон, систему мультимедиа с 10,1-дюймовым сенсорным экраном и многое другое.