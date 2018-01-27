VistaNews.ru


Стартовали продажи бюджетной копии Land Rover Discovery от Changan

Вчера, 18:49

Китайская компания Changan приступает к продажам нового семиместного кроссовера X70A, дизайн которого был скопирован с Land Rover Discovery четвёртого поколения. Об этом сообщают автомобильные издания Поднебесной.

Новый Changan X70A можно заказать уже сегодня в пяти комплектациях по довольно низкой цене. Так, стоимость китайского «клона» варьируется от 49 900 до 72 900 юаней (около 440 000-644 000 рублей).

По габаритам новинка существенно меньше оригинала: её длина составляет 4 620 мм, ширина равна 1 779 мм, высота достигает 1 820 мм, а размер колёсной базы – 2 750 мм. В моторном отсеке семиместного Changan X70A расположился 1,5-литровый атмосферный агрегат, выдающий 96 лошадиных сил при 140 Нм крутящего момента.

 

 

 

В тандеме с двигателем «трудится» 5-скоростная механическая трансмиссия. При этом кроссовер предлагается исключительно в переднеприводном исполнении. Список оснащения модели включает передние подушки безопасности, многофункциональный руль, климат-контроль, подогрев и электропривод наружных зеркал, кожаный салон, систему мультимедиа с 10,1-дюймовым сенсорным экраном и многое другое.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.