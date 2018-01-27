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В 2018 году стоимость Mitsubishi Pajero Sport и Outlander выросла на 10 – 50 тысяч рублей

Сегодня, 05:00

Согласно исследованиям «АВТОСТАТ» российского авторынка 2018 года, Mitsubishi переписали ценник на Outlander и Pajero Sport. В результате авто подорожали на 10 000 -50 000 рублей.

Базовая версия Mitsubishi Pajero Sport «Invite 6MT» подорожала до 2 249 000 рублей, а максимальна версия «Ultimate 8AT» выросла в цене до 2 849 990 рублей.

Максимальная версия Mitsubishi Outlander с приводом на обе оси и агрегатом объемом 2,4 литра производительностью до 167 л. с., с вариаторной коробкой передач доступна за 2 139 990 рублей. Бюджетная версия с той же трансмиссией – 1 989 990 рублей.

Кроссовер Outlander с силовой установкой объемом 2 литра мощностью 146 л. с. подорожал с 1 499 000 до 1 529 000 рублей. В 2018 году версия «Invite» в полноприводном исполнении доступна по цене от 1689 990 рублей, тогда как максимальная версия «Instyle» теперь предлагается за 1 889 990 рублей.


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