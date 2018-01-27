Озвучена дата дебюта нового небольшого кроссовера Lexus UX

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Японская люксовая компания Lexus, входящая в структуру Toyota, создала серийный небольшой кроссовер Lexus UX. Согласно информации, предоставленной обозревателями профильных СМИ, новинку презентуют в марте текущего года на Женевском автосалоне.

Отмечается, что основными конкурентами новинки выступят BMW X1 и Audi Q3. Все технические параметры кроссовера пока покрыты тайной. В настоящее время в США зарегистрированы товарные наименования UX200, UX250 и UX250h, позволяющей судить о выходе гибридного варианта. В модельной линейке бренда новинка сменит Lexus CT 200h.

Концептуальный Lexus UX впервые представили на мотор-шоу в Париже в 2016 году. Над разработкой дизайна прототипа трудились сотрудники европейского филиала Lexus. Авто получило распашные двери, светодиодные фары и огромные колесные диски. Авто лишилось задних зеркал, вместо которых появились камеры.