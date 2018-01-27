Производство автомобилей в Санкт-Петербурге выросло на четверть

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Согласно данным российских аналитиков, производство новых автомобилей на заводах в Санкт-Петербурге в 2017 году выросло на 23%. Уточняется, что заводы компаний Nissan. Hyundai и Toyota суммарно произвели порядка 346 800 автомобилей.

Российские издания сообщают, что за минувший год производственные площадки Северной столицы смогли выпустить 346 800 автомобилей, что превышает результат годичной давности сразу на 23%. В декабре 2017 году с конвейера сошли 31 100 моделей, что на 24% больше, чем в декабре 2016 года.

Завод компании Toyota смог увеличить реализацию автомобилей сразу на 100%, став лидером по темпам роста среди заводов Санкт-Петербурга. Отмечается, что таких показателей удалось добиться благодаря старту производства нового Toyota RAV4. Помимо этого, показатель экспорта японской компании вырос на 8%.

Южнокорейская компания Hyundai на своём заводе в Санкт-Петербурге в 2017 году выпустила 233 500 автомобилей, самыми популярными из которых вполне ожидаемо стали кроссовер Hyundai Creta и обновленный седан Hyundai Solaris. В целом производство авто Hyundai увеличилось на 13%. Что касается компании Nissan, то японский бренд смог увеличить производство на 33%.