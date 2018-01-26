В России за 278 млн рублей продают Rolls-Royce Silver Ghost Николая II

Вчера, 17:07

На российском сайте auto.ru разместили объявление о продаже Rolls-Royce Silver Ghost, на котором ездил Николай II. Авто 1914 года выпуска предлагают за 278 млн рублей, что соответствует 4 млн евро.

Стоит отметить, что подобное авто было продано в Германии в 2013 году на торгах за 5,5 млн евро. Поэтому, довольно странно, что раритетное авто выставляют на продажу на обычном сайте. В объявлении представлена краткая история Rolls-Royce Silver Ghost.

Изначально Silver Ghost купил Николай II, после его смерти модель выкупил коллекционер. Позднее авто было продано в Лас-Вегасе, а затем оно направилось в Германию. В Берлине Rolls-Royce был закрыт в бункере на 50 лет, а затем его случайно обнаружили.

Модель находится в рабочем состоянии с пробегом в 2 тысячи километров. Silver Ghost в кузове кабриолет традиционно оснащен "механикой" и силовым агрегатом объемом 7,4 литра, который выдает до 82 "лошадей". Rolls-Royce Silver имеет задний привод, не требует ремонта и готов к эксплуатации.

Выпуск Rolls-Royce Silver Ghost производился с 1905 в течение 21 года, всего удалось собрать порядка 8 416 экземпляров. Николай II первым купил Rolls-Royce Silver Ghost, который считался лучшим для своего времени. Кроме того, такую же модель приобрел Владимир Ленин.