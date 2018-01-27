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Российские продажи мотоциклов упали на 37% в 2017 году

Сегодня, 00:00

В 2017 году в России объем продаж мотоциклов снизился до 7 200 экземпляров, что на 37% ниже результатов годичной давности. Об этом сообщают штатные сотрудники аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Наиболее известным брендом выступила баварская компания BMW, дилеры которой сбыли 1 500 единиц двухколесного транспорта (+9,1%). За ним в рейтинге следует выделить поднебесного производителя Racer (839 экземпляров, -42,4%). Первую тройку перечня замыкают японские разработчики Kawasaki (661 штука, +51,6%).

В первой пятерке фигурируют американский бренд Harley-Davidson (642 ед, -7,9%) и японцы Honda (508 шт, -4,9%). Положительная динамика наблюдается также у таких брендов, представленных в топ-10: Ducati (+69,5%), Motoland (+57,3%), BMW (+9,1%),Kawasaki (+51,6%) и KTM (+6,8%). Отрицательную динамику реализации продемонстрировали следующие мотоциклетные марки: Stels, Yamaha и Racer, сбыт которых упал на 40%.


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