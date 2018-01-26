В России упали цены на кроссоверы Chery Tiggo 3 и Chery Tiggo 5

Вчера, 19:06

В то время как многие автомобилестроители увеличивают ценники на свою продукцию, Chery решила уменьшить стоимость своих машин. Таким образом, китайский автопроизводитель снизил цены на некоторые версии кроссоверов Chery Tiggo 3 и Chery Tiggo 5.

Стандартное исполнение Chery Tiggo 3 подешевело на 17 100 рублей. В свою очередь, топовая версия упала на 10 000 рублей. Подобное снижение цен предусматривается для 2018 модельного года, а вот для авто поднебесного бренда, выпущенных в 2017 году распространяется скидка в 50 000 рублей.

Флагманский кроссовер Chery Tiggo 5 в версиях Standard MT 2017 и Comfort MT стал дешевле на 30 000 и 50 000 рублей. Помимо того, машины знаменитой китайской марки можно купить, используя программы автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также по предложениям трейд-ин, благодаря которым можно получить выгоду на приобретении авто марки.