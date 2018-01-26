Nissan оснастила гостиницу беспилотными подушками и тапочками

Вчера, 19:23

Обозреватели профильных СМИ сообщили, что японский автопроизводитель Nissan применил свои беспилотные разработки для оборудования японского отеля самоуправляемыми тапочками, подушками и столиками. С этой целью конструкторы Nissan внедрила наработку, используемую в системе парковки ProPilot Park.

Как информируют специалисты, в первый раз автоматическая парковка появилась на новом электромобиле Nissan Leaf. Применяя встроенные ультразвуковые сканеры и камеры, она может устанавливать окружающие объекты и самостоятельно паркует авто.

Аналогично функционируют и автономные предметы в отеле от Nissan. Если их использование не требуется, то нажав кнопку, постоялец может увидеть, как тапочки и подушки могут перемещаться на заранее предусмотренное место.

В 2016 году конструкторы из Nissan протестировали стулья, которые могут самостоятельно перемещаться в очереди. Благодаря этой разработке, предлагается сделать ожидание в каком-нибудь заведении не настолько утомительным.

Помимо того, автопарковщик получили и офисные кресла. Вместо колес их снабдили электронными блоками с внедренными устройствами Wi-Fi. Сиденья управляются ноутбуком, подключенным к камерам видеонаблюдения.