Тюнеры из Wald выкатили роскошное купе Lexus LC

Сегодня, 14:07

В июле минувшего года тюнинг-ателье Wald International выпустило цифровой макет дополнений для японского премиального купе Lexus LC 500, а сегодня тюнеры презентовали готовый пакет дополнений, доступный для заказа. В итоге доработанная модель стал ещё более роскошной и футуристичной, чем базовая версия автомобиля.

Тюнеры из ателье Wald International представили результаты своей работы над японским премиальным купе Lexus LC 500. Новинка получила массивный передний бампер, нижняя часть которого имеет как большие, так и маленькие воздухозаборники, которые расположились внизу элемента. Радиаторная решетка и внутренние части воздухозаборников получили контрастную черную отделку.

Новый боковые юбки Lexus LC 500 также привлекают внимание, но нельзя не отметить и большой диффузор на задней части кузова. Кроме того, модель получила спортивную выпускную систему с двумя хромированными патрубками. Под задними фарами установлены компактные диффузоры.

Нельзя не упомянуть, что тюнинговый Lexus LC 500 поставлен на кастомные 22-дюймовые диски колёс спицевого дизайна, которые эффектно сочетаются с общей стилистикой обвеса. Тюнеры из Wald International не специализируются на доработках мотора, поэтому увеличивать мощность купе придётся в других ателье.