Директора Lexus в РФ впечатлили продажи бренда в Томске

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Управляющий директор японского премиального бренда Lexus в РФ Джон Томсон побывал в Томске. Топ-менеджер приехал в город, чтобы посетить официальный дилерский центр «Лексус-Томск», открывшийся в минувшем году. Господин Томсон пообщался с журналистами, и заявил, что впечатлен продажами Lexus в Томске, ведь за полгода дилерским центром было занято 2,4% рынка новых авто в регионе, и он стал лидером премиального сегмента.

Самыми популярными автомобилями Lexus, продаваемыми в Томске, стали кроссоверы. Директор Lexus в РФ пояснил, что такой спрос на вседорожники бренда можно объяснить состоянием дорог и суровыми температурными условиями. Господин Томсон также отметил, что хороший спрос на автомобили Lexus в Томске является следствием успешной реализации в городе принципа «Клиент на первом месте».

Джон Томсон заступил на пост управляющего директора бренда Lexus в России в начале 2015 года. До этого специалисты работал в Великобритании, Японии и Бельгии.