В Иркутске жалуются на качество ДТ на местных АЗС

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Как сообщают эксперты одного из специализированных порталов, при сильных морозах дизельное топливо становится твердым. На этот факт жалуются автомобилисты на автозаправках города Иркутска.

Отмечается, что обладатели дизельных автомобилей при сильных морозах предпочитают использовать городской транспорт, так как это сохранит целостность средства передвижения, да и качественного ДТ в Иркутске попросту нет.

Один из иркутских жителей, владеющий внедорожником с дизельной установкой, перед новым годом залил в бак горючее на одной заправке и припарковался на стоянке. Утром же он обнаружил кристаллы под капотом. В настоящее время, автомобилист не будет заводить машину, несмотря на потепление.

Автолюбители сообщают, что АЗС это коммерческие предприятия, обязанные вовремя предупреждать клиентов о качестве продаваемого топлива. Если топливо некачественное, то нужно высказать претензии представителям АЗС и провести экспертизу соответствия горючего установленным стандартам. Обратясь в суд, водитель может вернуть средства, затраченные на экспертизу, ремонт и заправку.