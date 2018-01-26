Mercedes-Benz SL оснастят 800-сильным гибридным агрегатом

Сегодня, 15:58

Журналисты автомобильных изданий опубликовали в сети информацию, согласно которой новый Mercedes-Benz SL получит под капот гибридную установку, состоящую из электрического двигателя и 4-литрового мотора на 8 цилиндров. Сообщается, что совокупная производительность агрегата составит 800 лошадиных сил.

Обозреватели специализированного портала Automotive сообщают, что новый Mercedes-Benz SL оснастят 800-сильным гибридным двигателем. Помимо того не исключается тот факт, что новый Mercedes-Benz SL войдет в состав модельной линейки Mercedes-AMG. Таким образом в силовой линейке новинки появятся два 612- и 522-сильных 8-цилиндровых двигателя и 435-сильного рядного мотора на 6 цилиндров.

По словам экспертов издания, новый Mercedes-Benz SL лишится жесткой складной крыши и вероятно получит два дополнительных пассажирских места. В перечне функций новинки стоит выделить пневмоподвеску, полноуправляемое шасси, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и полный привод 4Matic.

В Automobile подчеркивают, что 800-сильным гибридом оснастят не только новый Mercedes-Benz SL. Под капот такой агрегат получат еще Mercedes-Benz S-Class, Mercedes-Benz GLS и Mercedes-AMG GT4.