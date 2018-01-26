Пермь вошла в ТОП-10 городов по продажам легковых автомобилей в 2017 году

Вчера, 19:43

Пермь оказалась в десятке городов России с самым большим рынком нового легкового транспорта по итогам 2017 года. ТОП-10 опубликован агентством «АВТОСТАТ». Аналитики при составлении списка учитывали города с населением минимум в миллион человек.

Пермь стала аутсайдером ТОП-10, а возглавила десятку Москва. По итогам 2017 года жители столицы приобрели 204 126 машин. Второе место в рейтинге досталось Санкт-Петербургу, дилеры которого реализовали 91 556 автомобилей. Тройку лидеров замыкает Казань с результатом в 23 976 проданных машин в 2017 году.

Четвертая позиция в рейтинге ТОП-10 досталась Екатеринбургу. Жители города в минувшем году приобрели 20 261 автомобиль. Замыкает первую пятерку Самара с результатом в 17 866 машин. Во второй пятерке рейтинга ТОП-10 оказались Нижний Новгород, Уфа, Челябинск, Ростов-на-Дону и Пермь. Жители этих городов в 2017 году купили 17 252, 16 474, 15 400, 14 699 и 14 335 автомобилей соответственно.

Спрос на транспорт в России по итогам 2017 года вырос на 16%. Всего дилеры реализовали в стране 1 434 423 автомобиля. В 2016 году эта цифра составила 1 236 556 машин. По мнению экспертов, положительная динамика на авторынке России будет наблюдаться и в нынешнем году.